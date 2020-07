Mediaworld Red Friday, nuovi sconti PS4 PRO, Nintendo Switch e PC Gaming

Mediaworld lancia il volantino Red Friday, valido da oggi e fino al 15 luglio. Tra i tanti prodotti in offerta trovano spazio anche console, PC Gaming desktop e portatili e monitor. Ecco gli sconti del Red Friday Mediaworld 2020.

Iniziamo segnalando Nintendo Switch (con Joy-Con Rosso/Blu Neon) in promozione al prezzo di 299.99 euro mentre Nintendo Switch Lite (nei colori turchese, grigio, giallo o corallo) costa 199,99 euro. PlayStation 4 PRO Gamma 1TB viene venduta a 349 euro invece di 409 euro, inoltre trovate in offerta anche PC Destop MSI, Monitor e Notebook Gaming HP Pavilion.

Trovate tutte le offerte sul sito di Mediaworld, durante il Red Friday è anche possibile usufruire del finanziamento a tasso zero, per maggiori informazioni potete rivolgervi all'accoglienza clienti del punto vendita a voi più vicino.

