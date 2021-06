Mediaworld Red Friday: online il nuovo volantino con tante offerte gaming

Mediaworld presenta il Red Friday, "il vero Black Friday dell'estate", con tante offerte e promozioni speciali valide fino al 30 giugno. Tra i prodotti in promozione troviamo anche PC Gaming, videogiochi e console, ecco gli sconti da tenere d'occhio.

Il volantino Red Friday Mediaworld si apre con il portatile Acer Nitro 5 a 1.499 euro e MSI GF65 a 1.599 euro ma questa è solamente una piccola parte dei Notebook e PC Gaming in promozione. Sul fronte console troviamo Nintendo Switch (con Joy-Con Rosso/Blu Neon o Grigi) + Luigi's Mansion 3 a 359.99 euro, inoltre una selezione di giochi per Switch a 49.99 euro: Mario e Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo, Super Mario Maker 2, Paper Mario The Origami King, Super Mario Odyssey, Super Mario 3D All-Stars (include Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy), Super Mario 3D World + Bowser's Fury e New Super Mario Bros U Deluxe.

Una bella occasione per rimpolpare la propria libreria software o acquistare una console Switch o un PC da gioco in vista dell'estate, per divertirsi in mobilità (e non solo) durante le vacanze al mare o in montagna. Tutte le offerte sono valide da oggi e fino al prossimo 30 giugno, fino ad esaurimento scorte.