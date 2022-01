MediaWorld Red Friday: PC Gaming, migliori offerte su tastiere, sedie, monitor e cuffie

Torna il Red Friday di Mediaworld, solo online fino al 16 gennaio, tre giorni di sconti su migliaia di prodotti con consegna standard gratis su tutti gli ordini. Tra i tanti articoli in offerta, anche PC Gaming, monitor, sedie gaming e altri accessori.

Iniziamo con i monitor gaming: lo schermo AOC CU34G2/BK costa 399 euro invece di 459 euro, LENOVO LEGION Y27GQ-25 ha un prezzo di 749 euro mentre il PHILIPS 326M6VJRMB costa 449 euro. Sconti anche sui mouse, tra cui HP OMEN BY HP REACTOR MOUSE a 46.99 euro, LOGITECH G603 Wireless a 57.99 euro, HP OMEN BY HP OUTPOST a 72.99 euro, HP ELITE PRESENTER MOUSE a 47.51 euro, LOGITECH G203 LIGHTSYNC a 26.99 euro, HP OMEN MOUSE 400 a 19.99 euro, ASUS TUF MOUSE M3 a 23.99 euro e il tappetino ASUS ROG Strix Edge a 16,99 euro.

Passando alle poltrone, la sedia gaming FIGC della nazionale di calcio italiana costa 139.99 euro, la AROZZI Inizio Black è in offerta a 159.99 euro mentre la sedia CORSAIR T3 RUSH costa 249.99 euro. Spazio anche alle cuffie da gaming in offerta come le HP OMEN MINDFRAME PRIME a 112.99 euro, le RAZER KRAKEN TE GREEN a 69.99 euro, JBL QUANTUM 600 a 113.99 euro e RAZER Kraken Ultimate a 99,99 euro. E ancora, sconti su tastiere, droni e tanti altri accessori, trovate tutti gli sconti attivi sul sito Mediaworld Red Friday.