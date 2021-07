MediaWorld Red Friday: sconti su Nintendo Switch Lite, Joy-Con e giochi di Zelda

MediaWorld ha rinnovato la selezione degli sconti della promozione Red Friday: tra i numerosi prodotti in offerta, ci sono anche Nintendo Switch Lite, i Joy-Con e i giochi di Zelda. Scopriamoli assieme!

Piatto forte del Red Friday di MediaWorld è la portatile Nintendo Switch Lite, che può essere acquistata a 199,99 euro anziché 219,99 euro nei colori grigio, giallo, turchese, blu e rosa corallo. Anche i Joy-Con sono offerti a prezzo scontato, ossia 69,99 euro invece di 79,99 euro: potete portarveli a casa nei colori viola/arancione, rosa/verde, rosso/blu e blu/giallo.

Per celebrare l'imminente lancio di Skyward Sword HD, MediaWorld offre diversi sconti sui giochi della serie: potete scegliere tra The Legend of Zelda Breath of the Wild a 59,99 euro, Zelda Link's Awakening a 49,99 euro e Hyrule Warriors L'Era della Calamità a 49,99 euro. A questi va ad aggiungersi anche Ring Fit Adventure con il relativo accessorio Ring-Con a 69,99 euro invece di 79,99 euro.

Potete consultare le offerte del Red Friday di MediaWorld a questo indirizzo. Avete tempo fino al 18 luglio per approfittarne.