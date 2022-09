MediaWorld Red Weekend: migliorate il vostro PC Gaming con questi sconti

Questo fine settimana Mediaworld ha rinnovato la selezione di offerte del Red Weekend infilandoci anche una serie di opportunità su componenti e periferiche indirizzate ai PC Gamer.

Se avete intenzione di migliorare la vostra configurazione da gaming, allora dovete dare un'occhiata a queste offerte su SSD interni e monitor da gaming. Nella prima categoria rientrano l'Emtec ECSSD480GX150 a 48,99 euro invece di 74,99 euro, l'Emtec ECSSD960GX150 a 80,99 euro invece di 131,99 euro il Samsung SSD980 M.2 250GB a 39,99 euro anziché 59,99 euro euro.

In ambito monitor segnaliamo il Samsung Odyssey G5 27 pollici WQHD a 259,99 euro anziché 329,99 euro, l'ASUS VG279QR da 27 pollici Full-HD a 219,99 euro invece di 309 euro e l'MSI MPG Artymis da 34 pollici UWQHD curvo a 599 euro al posto di 799 euro. La selezione, in ogni caso, non termina qui, quindi vi consigliamo di consultare la pagina con le offerte PC Gaming del Red Weekend di Mediaworld per scoprire tutti i prodotti a prezzo scontato. Avete tempo fino alla 23:59 di domani per approfittarne, dunque pensateci in fretta. È anche attiva la spedizione gratuita su tutti i prodotti dell'iniziativa.