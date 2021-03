Mediaworld Red Weekend: nuove offerte solo online con consegna gratis

Torna la promozione Mediaworld Red Weekend, quattro giorni di sconti online su migliaia di articoli, con consegna gratis su tutti i prodotti contrassegnati acquistati tra il 25 e il 28 marzo. Ecco le offerte più interessanti per le categoria videogiochi, console e PC Gaming.

Tra le offerte Mediaworld Red Weekend da non perdere vi segnaliamo il Notebook Gaming MSI GF65 THIN 10UE-049IT a 1.599 euro e il PC Desktop MSI MAG Codex 5 10-032IT a 1.299 euro, oltre alla tastiera gaming HP PAVILION GAMING 550 in vendita a 39,99 euro. Le cuffie HP Omen 800 costano 59.99 euro mentre la sedia HP Omen by HP Citadel è in offerta a 269,99 euro.

Da citare anche Need for Speed Hot Pursuit Remastered per PS4 e Xbox One in offerta a 9.99 euro (invece di 39.99 euro, davvero un bel risparmio), cuffie Razer Kraken Ultimate a 119.99 euro e controller Logitech F310 a 27,99 euro. Questa è solo una piccola parte dei prodotti in promozione, il catalogo completo include anche controller Nacon, accessori delle migliori marche (ASUS, HP, Razer, Logitech), computer portatili e desktop MSI, HP, ASUS e ACER.

Le offerte Red Weekend di Mediaworld sono valide solamente online, su tutti gli acquisti avrete diritto alla spedizione standard gratis.