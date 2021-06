MediaWorld Red Weekend: nuovi sconti a tempo limitato sui PC da gaming

Questo fine settimana gli sconti di MediaWorld raddoppiano, e oltre alle offerte Solo per il Weekend troviamo anche il Red Weekend. Il focus, in ogni caso, non cambia: anche questo fine settimana ci sono dei PC e notebook da gaming in saldo! Scopriamoli assieme.

Per chi non vuole spendere tanto c'è il notebook da gaming HP 15-DK1020NL a 899 euro, CPU Intel I5-10300H 2,5 GHz, SSD 512 GB, 8GB RAM, display 15,6'' LED Full HD e GPU Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4 GB. Spazio anche per il Lenovo Legion C7 da 1999 euro con Intel I7-10875H 2,3 GHz, SSD 512 G, 16 GB di RAM, display 15,6'' WLED Full HD e Nvidia GeForce RTX 2060 6 GB, e l'MSI GS66 STEALTH da 2299 euro con I7-10870H 2,2 GHz, SSD 1TB, 16 GB RAM, display 15,6'' LCD Full HD e Nvidia RTX 3060 6 GB.

Per chi invece cerca un PC da gaming tradizionale c'è il Lenovo Legion T5 a 1999 euro, che monta una CPU Intel I7-10700 2,9 GHz, SSD 1TB, 16 GB di RAM e una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 2070 Super 8 GB. Maggiori dettagli potete trovarli consultando sul sito ufficiale di MediaWorld le pagine dedicate alle offerte Red Weekend e gli sconti Solo per il Weekend. Entrambe le promozioni terminano alle 23:59 di domani 6 giugno.