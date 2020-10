Mediaworld Red Weekend: offerte PC Gaming con consegna gratis su tutti gli ordini

E' tempo di Red Weekend da Mediaworld, con quattro giorni di offerte online anche a tasso zero dal 15 al 18 ottobre e consegna gratuita per tutti gli ordini online effettuati durante il periodo indicato.

Tra le offerte Red Weekend Mediaworld trovano spazio anche PC Gaming desktop e notebook mentre non sono disponibili al momento videogiochi e console. Tra i tanti prodotti citiamo MSI GS66 Stealth 10SF-202IT a 2.099 euro, MSI MAG Codex 5 9SI-027IT a 1249 euro, ACER Nitro 5 AN515-54-732V a 1.099 euro, MSI INFINITE S 9SA-210IT a 1069 euro, MSI TRIDENT A 9SI-808IT a 1199 euro, MSI TRIDENT X PLUS 9SE-800IT a 2399 euro e HP OMEN BY HP 15-DH0010NL a 1999 euro.

Tutte le offerte indicate sono valide online mentre in negozio potrebbero essere applicati prezzi diversi, ricordatevi che durante il Red Weekend la consegna standard è gratis su tutti gli ordini. Per conoscere in anteprima tutte le migliori offerte e le promozioni dei rivenditori online e delle grandi catene vi invitiamo a seguire il canale Telegram offerte Everyeye.it dove troverete ogni giorno segnalazioni su sconti PC Gaming, console, giochi gratis, monitor, smartphone, TV 4K e tantissimi altri prodotti di informatica ed elettronica in vendita a prezzi ridotti per un periodo limitato.