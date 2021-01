MediaWorld Red Weekend: PC da Gaming in offerta per un tempo limitato

Giusto in tempo per il fine settimana, MediaWorld ha lanciato una nuova promozione attiva solo ed esclusivamente online, il Red Weekend, con quattro giorni di offerte anche a tasso zero. I prodotti in offerta sono molteplici, ma a noi interessano in particolar modo i numerosi sconti applicati ai PC da gaming.

Ce n'è per tutte le tasche. Tra le soluzioni più economiche segnaliamo il compatto MSI MGPD Trident 3 da 1099 euro (invece di 1299 euro) con a bordo una CPU Intel i5-10400F da 2,9 GHz, 8 GB di RAM e una NVIDIA GTX 1650 Super, e l'HP Pavilion TG01-0067NL da 1099 euro (anziché 1199,99 euro) con un Intel i7-9700F da 3 GHz, 16 GB di RAM e una NVIDIA GTX 1650. Salendo di prezzo troviamo l'HP Omen 875-0033nl da 1699 euro (invece di 1999 euro), con un Intel i7-9700F da 3 Ghz, 8 GB di RAM e una NVIDIA RTX 2070, oppure ancora l'MSI MAG Codex 5 da 1899 euro (anziché 2399 euro) con un Intel i7-10700 da 2,9 GHz, 16 GB di RAM e una NVIDIA RTX 2700 Super.

Dirigetevi sul sito ufficiale di MediaWorld per scoprire la selezione completa dei PC da gaming con le specifiche tecniche dettagliate. Avete tempo fino alle ore 23:59 di domenica 31 gennaio per approfittarne.