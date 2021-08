Mediaworld Red Weekend: quattro giorni di offerte online fino al 29 agosto

Torna il Red Weekend di Mediaworld, quattro giorni di sconti e offerte online su tantissimi prodotti, tra cui ovviamente anche console, videogiochi ed accessori, ecco le migliori proposte in vendita a prezzi ridotti.

Da Mediaworld è possibile preordinare FIFA 22 per PS4 a 62.99 euro invece di 69.99 euro, Battlefield 2042 per PlayStation 5 invece è in preordine a 71.99 euro anziché 79,99 euro. Sconti anche sul DualShock 5, la colorazione Midnight Black è in promozione a 61.99 euro mentre la variante rossa Cosmic Red costa 65,99 euro. E ancora, F1 2021 per PS5 costa 58.99 euro, Demon's Souls e Ratchet & Clank sono in vendita a 63.99 euro l'uno mentre le cuffie wireless Pulse 3D di Sony vengono proposte a 87,99 euro. In offerta anche Resident Evil Village per PS5 a 49.99 euro, così come Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 29.99 euro e Ghost of Tsushima a 40,99 euro.

Nintendo Switch costa 299.99 euro, The Legend of Zelda Skyward Sword HD è in vendita a 48.99 euro mentre Mario Golf Super Rush costa 50.99 euro, da segnalare anche Giochi Olimpici Tokyo 2020 per Nintendo Switch a 24,99 euro e Miitopia a 39,99 euro. Sul sito trovate anche una vasta scelta di accessori tra cui monitor, sedie gaming, headset, tastiere, mouse e tappetini.