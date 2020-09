Mediaworld Red Weekend: sconti su PC Gaming solo per il fine settimana

Mediaworld ha appena dato il via ad un nuovo Red Weekend, una promozione a tempo limitato che sarà attiva solamente online nel corso di questo fine settimana, per l'esattezza fino al 20 settembre.

Le offerte sui prodotti tecnologici sono molteplici, e tra le tante non mancano alcuni sconti che potrebbero risultare interessanti ai giocatori intenzionati ad acquistare un nuovo notebook da gaming. Segnaliamo, ad esempio, l'HP Pavilion Gaming 15-EC0021NL a 799,00 euro, con un AMD Ryzen 7-3750H e una Nvidia GeForce GTX 1650. Per i più esigenti ci sono anche l'MSI GF65 THIN 10SDR da 1399,00 euro (Intel I7-10750H e Nvidia GeForce GTX 1660 Ti) e l'ACER Predator Helios PH315 da 1499,00 euro (Intel I7-9750H e NVIDIA GeForce RTX 2060). A chi cerca un PC Desktop segnaliamo l'MSI INFINITE S 9SA-210IT da 1069,00 euro (Intel I5-9400F e NVIDIA GeForce GTX 1650 Super Ventus XS) e l'HP Omen Obelisk 875-1013NL da 1779,00 euro (Intel i7-9700F e NVIDIA GeForce RTX 2080 Super).

Per maggiori dettagli sulle specifiche tecniche (e valutare gli altri prodotti in promozione, ci sono anche dei monitor MSI e ACER), vi consigliamo di visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale di Mediaworld. Avete tempo fino a domenica 20 settembre per approfittare di questi sconti.