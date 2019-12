Mediaworld Red Weekend: tre giorni di sconti su PC Gaming, accessori e periferiche

Mediaworld lancia il Red Weekend, offerta valida da oggi e fino a domenica 8 dicembre, con tanti prodotti in sconto e spedizione gratis su tutti gli articoli ordinati nel periodo indicato. Limitatamente al gaming, segnaliamo offerte su PC, accessori, componenti e periferiche.

Tra i tanti segnaliamo il PC Gaming HP Pavilion 690-0002nl a 699 euro, notebook ASUS FX505DT a 749 euro, PC MSI Codex S 8RB a 749 euro e ancora volante Logitech G29 a 174.99 euro, sedia gaming Sparco a 249.99 euro, monitor Samsung LED 28 pollici a 199.99 euro, cuffie Logitech G423 a 45.49 euro e tastiera Logitech G412 Carbon a 55,19 euro.

Gli sconti però non finiscono qui e coinvolgono anche altri PC Gaming, Notebook, CPU, GPU, memorie RAM, tastiere, headset, mouse e tanto altro ancora, potete visionare tutti i prodotti in promozione sul sito di Mediaworld.

Le offerte Mediaworld Red Weekend sono valide da oggi e fino a domenica 8 dicembre compreso per tutti gli acquisti effettuati sul sito, per i quali ricordiamo è prevista anche la spedizione gratis. Avete già deciso cosa comprare? Approfitterete degli sconti Red Weekend per fare (o farvi) un regalo di Natale?