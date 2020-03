Mediaworld sconti: le migliori offerte su PS4, Nintendo Switch e giochi

Mediaworld presenta una nuova serie di offerte per quanto riguarda la categoria Videogiochi e Console, con promozioni su PlayStation 4 e PS4 PRO, Nintendo Switch e giochi per tutte le principali piattaforme.

Iniziamo segnalando gli sconti sui giochi in preordine con DOOM Eternal proposto a 62.99 euro, Final Fantasy VII a 67.49 euro, Resident Evil 3 Remake e Cyberpunk 2077 a 62.99 euro l'uno e The Last of Us Parte 2 a 59,99 euro.

Sul fronte offerte PlayStation citiamo PS4 Slim con FIFA 20 a 299.99 euro, GTA V a 24.99 euro, Call of Duty Modern Warfare a 49.99 euro, Red Dead Redemption 2 a 29.99 euro, Marvel's Spider-Man a 23.99 euro e Death Stranding a 52.99 euro.

Sconti anche su Nintendo Switch con la console base a 299.99 euro e offerte sui migliori giochi Switch in vendita a 44.99 euro l'uno tra cui Super Mario Odyssey, Luigi's Mansion 3, Super Mario Maker 2, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Infine, vi segnaliamo una serie di giochi per Xbox One in sconto: Apex Legends Bloodhound Edition a 12.99 euro, Apex Legends Lifeline Edition a 17.99 euro, WWE 2K20 a 24.99 euro, Gears 5 a 41.99 euro e Code Vein a 49,99 euro.