MediaWorld Sconti di Natale: tutte le offerte attive fino al 24 dicembre

Se state ancora cercando i regali di Natale allora dovete assolutamente dare un'occhiata alla promozione "Sali di Livello" di MediaWorld, ricca di sconti su cabinati arcade, accessori e videogiochi che rimarranno attivi fino al 24 dicembre.

La promozione prevede anzitutto una serie di sconti sui videogiochi di differenti piattaforme: Just Dance 2022 per Nintendo Switch è offerto a 39,99 euro, mentre Grand Theft Auto 5 Premium Edition per PS4 e Xbox One a 19,99 euro. E poi ancora GTA The Trilogy - Definitive Edition per Xbox a 55,99 euro, Demon's Souls per PS5 a 49,99 euro, Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5 a 39,99 euro, Ratchet & Clank Rift Apart a 49,99 euro, Death Stranding Director's Cut a 35,99 euro e Ghost of Tsushima Director's Cut per PS5 a 54,99 euro.

Nell'ambito egli accessori, segnaliamo il DualSense nero a 62,99 euro, i Joy-Con di Switch a 69,99 euro, lo Switch Pro Controller a 59,99 euro, il volante di Mario Kart a 49,99 euro, e numerosi altri controller compatibili con varie console. Nessuna delle console principali si trova in offerta, in compenso ci sono il Game & Watch di Super Mario Bros. a 34,99 euro e il cabinato Arcade 1UP a 449 euro disponibile nelle versioni Pac-Man Legacy Edition, Capcom Legacy Edition e Midway Legacy Edition. Trovate la selezione completa dell'offerte sul sito ufficiale di MediaWorld.