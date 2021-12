MediaWorld: sconti di Natale su tanti giochi per PS4, PS5, Xbox e Switch

Se state pensando di regalare (o regalarvi) un videogioco per Natale, allora dovete assolutamente dare un'occhiata agli sconti che MediaWorld sta offrendo sul suo sito ufficiale mentre vi scriviamo.

Tra la pagine di MediaWorld sono disponibili tantissimi sconti sui videogiochi per tutte le console, da PlayStation a Xbox, passando per Nintendo Switch. Qualche esempio? Continuate a leggere:

Giochi PlayStation 4: The Last of Us Part 2 a 23,99 euro, The Last of Us Remastered a 15,99 euro, Marvel's Spider-Man a 21,99 euro, Marvel's Spider-Man Miles Morales a 42,99 euro, Assassin's Creed Valhalla a 38,99 euro, GTA 5 Premium Edition a 26,99 euro, Gran Turismo Sport a 13,99 euro, Horizon Zero Dawn Complete Edition a 15,99 euro, Marvel's Avengers a 17,99 euro, The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year a 19,99 euro;

Giochi PlayStation 5: Call of Duty Vanguard a 63,99 euro, Resident Evil Village a 55,99 euro, Returnal a 57,99 euro, Control Ultimate Edition a 36,99 euro, Deathloop a 44,99 euro , Ghost of Tsushima Director's Cut a 54,99 euro, Final Fantasy 7 Remake Intergrade a 47,99 euro, Far Cry 6 a 49,99 euro ;

Giochi Nintendo Switch: Animal Crossing New Horizons a 44,99 euro, Mario Kart 8 Deluxe a 49,99 euro, Super Mario 3D World a 48,99 euro, Luigi's Mansion 3 a 48,99 euro, New Super Mario Bros U Deluxe a 49,99 euro, Mario + Rabbids Kingdom Battle a 19,99 euro;

Giochi Xbox One: Assassin's Creed Valhalla a 38,99 euro, FIFA 22 a 63,99 euro, Assassin's Creed Odyssey a 22,99 euro, Red Dead Redemption 2 a 32,99 euro, The Witcher 3 Wild Hunt GOTY a 22,99 euro, DOOM Eternal Deluxe Edition a 59,99 euro, Far Cry 6 a 49,99 euro, Resident Evil Village a 48,99 euro;

Giochi Xbox Series X: NBA 2K22 a 49,99 euro, Battlefield 2042 a 68,99 euro, Microsoft Flight Simulator a 51,99 euro, RIMS racing a 49,99 euro, Forza Horizon 5 a 59,99 euro.

La selezione dei giochi in offerta non termina qui, vi consigliamo di cliccare sui singoli link e cercare i vostri giochi preferiti. Sul sito di MediaWorld non è indicata una data di scadenza, pertanto vi consigliamo di approfittarne il prima possibile se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse. I prezzi sono validi al momento della stesura di questa notizia.