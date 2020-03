Mediaworld sconti e offerte console e giochi: tornano gli XDays nel volantino di marzo!

Da oggi e fino all'11 marzo tornano gli XDays da Mediaworld, con spedizione gratuita su tutti gli acquisti effettuati online. Tra le nuove promozioni, anche interessanti sconti per la categoria PC Gaming, Console e Videogiochi.

Iniziamo segnalando Call of Duty Modern Warfare a 49.99 euro e la sedia gaming Trust GXT 705 Ryon a 109,99 euro. Si continua con il mouse Logitech Hero G502 a 44,98 euro e Crash Team Racing Nitro Fueled per Nintendo Switch a soli 19,99 euro. E ancora, PC Gaming Lenovo, Monitor MSI Optix AG32CQ, mouse Trust GXT 105, accessori Logitech e tanti altro, per l'elenco completo dei prodotti XDays in offerta vi rimandiamo al volantino che trovate linkato qui sotto in calce alla notizia.

Vi consigliamo in ogni caso di recarvi di persona nel punto vendita Mediaworld a voi più vicino, le promozioni XDays sono valide solamente online ma non è escluso che i negozi possano proporre offerte alternative e comparabili magari non segnalate sul sito web.

