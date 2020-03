Mediaworld sconti: offerte solo per oggi del 25 marzo, PC gaming in offerta

I negozi Mediaworld sono chiusi a causa dell'ordinanza del Governo per prevenire la diffusione del Coronavirus, tuttavia continuano le offerte online della catena, con l'eCommerce che risulta regolarmente aperto e pronto a spedire ogni acquisto.

Le offerte solo per oggi di mercoledì 25 marzo per la categoria Console e PC Gaming non sono particolarmente numerose ma certamente interessanti. Ad esempio segnaliamo il monitor gaming HP 24X in vendita a 159.99 anzichè 239.99 euro oppure il PC gaming HP Omen Obelisk 875-0007NL a 2.149 euro con un risparmio del 4.45% sul prezzo di listino. E ancora il portatile MSI GS75 STEALTH 8SF-068IT a 2.229 euro invece di 2.799 euro e infine il mouse Logitech Hero G903 a 114.99 euro invece di 149,99 euro.

Tutti gli sconti indicati sono validi solamente per la giornata di oggi esclusivamente online. Per essere sempre aggiornati sulle nuove promozioni online vi invitiamo a iscrivervi al canale Telegram offerte tech & games Everyeye.it, ogni giorno vi segnaliamo sconti e offerte dei grandi rivenditori per risparmiare sull'acquisto di videogiochi, console, smartphone, PC gaming, accessori, TV 4K e tanti altri prodotti di tecnologia.