MediaWorld: Sconti Solo per Oggi su videogiochi, PC gaming, monitor e altro

MediaWorld ha lanciato una nuova tornata dei saldi Solo per Oggi, che come il nome lascia chiaramente intendere offre degli sconti a tempo limitatissimo e destinati a scadere alla mezzanotte. Scopriamo assieme i prodotti a prezzo scontato.

Tra i videogiochi per console in offerta segnaliamo Fortnite: Ride bene chi ride ultimo per PlayStation 5 e Xbox a 19,99 euro, FIFA 20 per PS4 a 19,99 euro e Anthem per PS4 a 9,99 euro. Coloro i quali intendono invece entrare nel mondo del gaming per PC, possono valutare sei soluzioni: il notebook ACER Predator Helios da 1599 euro (invece di 1799 euro), il notebook ACER Predator Triton da 2599 euro (al posto di 2999 euro), il PC fisso HP Omen GT13 da 2099 euro (anziché 2099 euro), il notebook HP 15 da 849 euro (invece di 1149 euro), il Lenovo Legion C7 da 1699 euro (al posto di 2499 euro) e il Lenovo Legion 7 da 2599 euro (invece di 3599 euro).

I PC gamer già navigati possono optare per i monitor HP Omen X 27 (599 euro invece di 699 euro), HP Omen X 25 (388 euro invece di 639 euro) e ACER Predator X25 (759 euro anziché 849 euro), il mouse Logitech G203 (24,99 euro al posto di 39,99 euro) e la sedia da gaming Play!Smart rossa e nera (99,99 euro al posto di 119,99 euro).

Per maggiori dettagli consultate la pagina dedicata agli Sconti solo per Oggi di MediaWorld. Già che ci siete, date pure un'occhiata ai saldi del Red Weekend, ci sono altri due monitor in offerta: l'MSI Optix G27CQ4 da 379 euro e l'AOC G2790PX da 229,99 euro.