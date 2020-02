Mediaworld Sconti: Solo per Oggi, le nuove offerte PC Gaming e Accessori

Le offerte Solo per Oggi di Mediaworld presentano in promozione anche alcuni prodotti per la categoria Console e PC Gaming, in questo caso limitato solamente ai PC per il gioco e agli accessori. Ecco le offerte di oggi, mercoledì 26 febbraio.

Da citare la sedia gaming Trust GXT 705 Ryon Gaming in vendita a 109,99 euro mentre le cuffie Logitech G432 7.1 costano 48,99 euro. Si continua con il PC Gaming HP Omen X Emperium 65 + Kit Soundbar a 2.999 euro anzichè 4.799 euro. In offerta anche i tappetini gaming Razer Goliathus Speed Cosmic M (16.99 euro) e ASUS ROG Scabbard (38,99 euro) e infine la poltrona da gioco PlaySeat L33T Green a 399 euro. Tutte le offerte indicate sono valide solamente online sul sito di Mediaworld fino alle 23:59 di oggi, a partire dalla mezzanotte verranno sostituite con nuove offerte quotidiane della serie Solo per Oggi.

