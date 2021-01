MediaWorld Sconti Solo per il Weekend: c'è pure il volante Logitech G923 in offerta

Come ogni fine settimana, MediaWorld ha lanciato la promozione "Solo per il Weekend", che offre una serie di sconti attivi per un tempo limitatissimo. Tra i molteplici prodotti in saldo c'è anche qualcosa di interessante per i videogiocatori. Scopriamo di cosa si tratta.

Per chi è alla ricerca di comodità, c'è la sedia da gaming Trust GXT 705 Ryon, proposta a 129,99 euro anziché 169,99 euro. È girevole, ha il sedile inclinabile con possibilità di blocco, il telaio in legno e un meccanismo di sollevamento a gas. Disponibile anche l'headset cablato Logitech G432 7.1, offerto a 49,99 euro invece di 79,90 euro. È compatibile con PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobili, possiede dei driver da 50 mm e un microfono da 6 mm con flip-to-mute, e offre l'audio surround DTS Headphone:X 2.0. Segnaliamo, infine, il volante Logitech G923 a 319 euro anziché 409 euro. Presenta il supporto alla recente tecnologia Trueforce, la doppia frizione, il contagiri led, una pedaliera regolabile, il controllo motore a circuito chiuso ed è compatibile con PlayStation 4 e PC.

Potete dare un'occhiata più da vicino ai prodotti in offerta e alle modalità d'acquisto e consegna dirigendovi sul sito ufficiale di MediaWorld. Avete tempo fino alle 23:59 di oggi 24 gennaio per approfittarne!