MediaWorld Sconti Solo per il Weekend: le nuove offerte a tempo limitato

Puntuale come ogni fine settimana, MediaWorld ha dato il via ad una nuova tornata degli Sconti Solo per il Weekend, anche stavolta indirizzati in particolar modo ai PC gamer e a coloro che intendono diventarlo.

La selezione copre un'ampia varietà di PC da gaming, notebook da gaming e monitor, con prezzi adatti a tutte le tasche. Tra i primi segnaliamo il Lenovo IdeaCentre G5 da 1047 euro con CPU Intel Core I5-10400F 2,9 GHz, SSD da 512 GB, RAM da 8 GB e Scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB, e il Lenovo Legion T5 da 1699 euro con processore Intel Core I7-10700 2,9 GHz, SSD da 1TB, 16GB di RAM e una NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB. Tra i notebook segnaliamo invece l'HP Omen 15 da 1499 euro con Display 15,6'' WLED Full HD 144 Hz, Intel Core i7-10750H 2,6 GHz, SSD da 512 GB, 16 GB di RAM e NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB. Ampia l'offerta di monitor con MSI Optix G27CQ4 da 349 euro, MSI Optix G32CQ4 da 429 euro e il Samsung C49HG90 curvo da 849 euro.

I prodotti segnalati fino ad ora rappresentano solamente una parte di quelli inclusi nella selezione, che vi consigliamo di consultare nella sua interezza sul sito ufficiale di MediaWorld. Se siete interessati anche alle Offerte Solo per il Weekend indirizzate alle altre categorie merceologiche, come telefonia, televisori ed elettrodomestici, potete invece dirigervi qui.