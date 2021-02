MediaWorld: Sconti Solo per il Weekend su PC Gaming e accessori, ancora poche ore

Come ormai d'abitudine, anche questo fine settimana MediaWorld ha lanciato delle offerte a tempo limitato attive solo per il weekend. Tra i numerosi prodotti in sconto, ne figurano anche alcuni di particolare interesse per i PC gamer o per coloro che vogliono diventarlo.

MediaWorld offre vari PC da gaming in offerta, a partire dall'MSI MAG Codex 5 da 1349 euro (anziché 1849 euro), che monta una CPU Intel I7-9700F 3 GHz, un HDD da 1TB, un SSD da 1TB, 8 GB di RAM DDR4 e una Nvidia GeForce GTX 1660 Super Ventus XS. Spazio anche per l'HP OMEN 875-0033nl da 1699 euro (invece di 1999 euro), che include un processore Intel I7-9700F da 3 GHz, un HDD da 1TB, un SSD da 256 GB, 8 GB di RAM GDDR4 e una Nvidia RTX 2070 8GB. Il Lenovo Legion T5 da 1499 euro offre invece una CPU Intel I7 10700 2,9 GhZ, 16 GB di RAM GDDR4, un SSD da 1TB e una Nvidia GeForce RTX 2060 6 GB.

Tra gli accessori segnaliamo l'headset Logitech G332 Stereo a 36,99 euro invece di 59,90 euro, il controller Logitech F310 a 27,99 euro anziché 27,99 euro e il mouse G703 Hero da 74,99 euro invece di 99,99 euro. Per la selezione completa dei prodotti in offerta, tra i quali sono compresi anche altri PC e notebook da gaming, vi invitiamo tuttavia a consultare il sito ufficiale di MediaWorld. Le offerte rimarranno attive fino alle 23:59 di oggi 28 febbraio.