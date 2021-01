MediaWorld Sconti Solo per il Weekend: PC Gaming e componenti in offerta

Puntuali come sempre sono cominciati i nuovi saldi Solo per il Weekend di MediaWorld. Tra i molteplici sconti ce ne sono tanti che potrebbero risultare appetitosi per i giocatori che vogliono avvicinarsi al mondo del gaming su PC, oppure per coloro intenzionati ad aggiornare la propria macchina.

Son tre i PC Gaming in offerta: MSI Mag Codex 5 10-034IT a 1799 euro,

MSI Mag Codex 5 10-033IT a 1999 euro ed MSI Meg Trident X 10SF-1085EU a 3299 euro. Per maggiori dettagli sulle specifiche dei PC, vi consigliamo di visitare questa pagina.

Numerosi i componenti PC in sconto. Tra i processori segnaliamo l'Intel Core i7-10700f 2,90 Ghz a 311 euro e l'Intel Core I9-10900F 2,80 Ghz a 430 euro, mentre tra le schede madri l'Asus Prime B550-Plus a 144,99 euro e l'MSI Z390 Gaming Edge a 168,99 euro. Per chi cerca una nuova memoria di archiviazione ci sono gli SSD 860 Evo di Samsung in offerta: 39,99 per il taglio da 250GB e 59,99 euro per quello da 500 GB. 16 GB di RAM DDR4 Kingston sono offerte a 58,99 euro, mentre un alimentatore Antec EA650G Pro può essere acquistato a 87,99 euro.

Queste appena riportate sono solo alcune delle tantissime offerte. Potete consultarle tutte dirigendovi sul sito ufficiale di MediaWorld (sfruttate i filtri per una rapida consultazione). Ricordate che gli sconti Solo per il Weekend scadono alle 23:59 di domani 10 gennaio.