Mediaworld Sconti: ultime ore per le offerte su PS4, Switch, PC Gaming e videogiochi

Mancano poche ore alla fine della promozione "Tasso 0 Speciale Gaming" di Mediaworld, che terminerà ufficialmente alle 23:59 di domani 31 maggio. Andiamo alla scoperta dei principali sconti proposti, che interessano PlayStation 4, Nintendo Switch, PC da gaming, accessori e tanti videogiochi.

PlayStation 4 Pro in bundle con la recente esclusiva Nioh 2 è proposta a 399,99 euro anziché 468,98 euro, mentre PlayStation 4 Slim 500 GB in bundle con Days Gone a 299,99 euro invece di 369 euro. Disponibile anche PS4 Slim 1 TB con Death Stranding a 359,99 euro anziché 428,99 euro. Sul versante videogiochi segnaliamo le offerte allineate ai Days of Play di PlayStation: Days Gone a 24,99 euro, Death Stranding a 29,99 euro, Marvel's Spider-Man a 19,99 euro, Nioh 2 a 49,99 euro, Gran Turismo Sport a 14,99 euro, MediEvil a 19,99 euro, Uncharted L'Eredità Perduta a 14,99 euro, Uncharted 4 a 14,99 euro e The Last of Us Remastered a 14,99 euro. Disponibili anche l'abbonamento 12 mesi di PlayStation Plus a 41,99 euro e lo Starter Pack di PlayStation VR a 199,99 euro.

Per quanto riguarda Nintendo spicca Switch Lite in differenti colorazioni a 199,99 euro anziché 219,99 euro. Tra i giochi in sconto figurano Animal Crossing New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Spada, Pokémon Scudo, Luigi's Mansion 3 e Super Mario Bros. U Deluxe, tutti quanti a 49,99 euro. Diverse accoppiate di Joy-Con (Rosso-Blu, Rosa-Verde neon e Blu-Giallo) sono disponibili a 59,99 euro.

La promozione Tasso 0 Speciale Gaming include anche numerosi sconti su PC da gioco, monitor e componentistica per Personal Computer. Trovate tutti i dettagli in merito sul sito ufficiale di MediaWorld. Ricordate che avete tempo fino a domani 31 maggio per approfittarne.