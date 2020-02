Mediaworld Sconti: volantino Red Price con offerte PS4 PRO e PC Gaming per San Valentino

Dal 13 al 23 febbraio la catena Mediaworld lancia l'iniziativa Red Price, con lo slogan la tecnologia che ami a prezzi da batticuore. Tra i prodotti in promozione del nuovo volantino troviamo anche console, giochi, PC Gaming e accessori.

Tra i tanti citiamo PS4 PRO 1 TB con Voucher Fortnite (valore 31 euro) al prezzo di 299.99 euro, Monitor Samsung LEDO UE28E590DS a 219,99 euro e il Notebook Gaming ASUS DX505DT a 699 euro. Sconti anche su alcuni giochi, con Luigi's Mansion 3 e Pokemon Scudo venduti a 49.99 euro l'uno, si continua poi con il monitor HP Omen LED 25 a 179,99 euro e il portatile ACER Nitro 5 a 1,099 euro.

Da segnalare anche i controller DualShock 4 in vendita a 49.99 euro, varie colorazioni disponibili tra cui White, Green Camo, Black, Wave Blue e Blue Camo. Tutte le offerte Red Price di Mediaworld sono disponibili online e in negozio, in ogni caso vi invitiamo a verificare la disponibilità dei singoli prodotti presso il punto vendita a voi più vicino.

Iscrivendovi alla newsletter sul sul sito della catena riceverete un buono sconto 5 euro Mediaworld da utilizzare per acquisti di importo pari a 100 euro (scontrino unico), offerta valida solamente per un periodo limitato.