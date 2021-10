MediaWorld Sconti Solo per Il Weekend: accessori e giochi in offerta per poco tempo

Puntuale come ogni sabato, MediaWorld ha rinnovato la selezione della promozione Solo per il Weekend, che include dei prodotti a prezzo scontato per un tempo estremamente limitato. A questo giro sono presenti degli accessori, delle sedie da gaming e un paio di videogiochi.

I PC gamer in cerca di un nuovo tappetino per il mouse possono optare per l'MSI Agility GD30 a 15,99 euro anziché 24,99 euro. Per i giocatori bisognosi di un nuovo headset c'è l'ASTRO A10 a 49,99 euro, invece di 64,99 euro (è compatibile sia con PC, sia con PlayStation). Per coloro alla ricerca di comodità, ci sono ben due sedie da gaming: la Play!Smart Blu/Black da 99,99 euro (anziché 119,99 euro) e la Trust GXT716 Rizza RGB LED proposta a 239,99 euro (al posto di 299,99 euro).

Sono due i videogiochi in offerta. Il primo è Project CARS 3 per Xbox One, proposto a soli 14,99 euro invece di 49,99 euro. Il secondo è Bakugan: Campioni di Vestrola per Nintendo Switch, acquistabile a 19,99 euro invece di 49,99 euro.

Potete consultare la selezione completa dei prodotti in sconto, ed eventualmente procedere all'acquisto, dirigendovi a questo indirizzo. Avete tempo fino alle 23:59 di domani 17 ottobre per approfittare delle offerte Solo per il Weekend.