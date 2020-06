Mediaworld: sconti solo per il weekend su accessori PC Gaming e monitor

Come d'abitudine, Mediaworld ha lanciato una nuova serie di sconti validi solo ed esclusivamente per il weekend. Tra i molteplici dispositivi tecnologici offerti a prezzo scontato non potevano mancare anche alcuni prodotti dedicati al gaming, in questo caso a quello su PC.

Tanto per cominciare segnaliamo il possente monitor gaming HP OMEN X Emperium (LED 64,5" 4K) accoppiato con un kit soundbar al prezzo di 2999 euro, anziché 4799 euro. Per chi invece preferisce spendere (molto) meno ci sono anche i monitor HP OMEN X 25 (LED 24,5" Full HD) a 499 euro invece di 639 euro, e ASUS VG278Q (LED 27" Full HD) a 289,99 euro anziché 299,99 euro.

In aggiunta sono proposti in sconto anche gli headset TRUST GXT310 Radius (16,99 euro al posto di 19,99 euro) e TRUST GXT444 Wayman PRO (a 64,99 euro invece di 99,99 euro), oltre alla sedia da gaming TRUST GXT 705 Ryon Gaming a 129,99 euro anziché 169,99 euro. Per maggiori informazioni sui prodotti in offerta vi consigliamo di consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale di Mediaworld. Vi ricordiamo infine che avete tempo fino alle 23:59 di oggi 7 giugno per approfittare dei saldi "Solo per il weekend".