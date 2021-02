MediaWorld: al via gli Sconti solo per il Weekend dedicati ai PC Gamer

Puntuale come ogni fine settimana, MediaWorld ha lanciato la promozione Solo per il Weekend, con una serie di sconti a tempo limitato che anche a questo giro faranno le felicità dei videogiocatori PC.

La selezione di offerte è più ristretta rispetto alle altre volte, e include un tappetino per il mouse con retroilluminazione RGB della Nacon a 17,99 euro (anziché 24,99 euro) e il controller cablato Nacon PCGC-100RED, anch'esso a 17,99 euro invece di 24,99 euro. A questi accessori va ad affiancarsi il PC da gaming MSI Vortex G25, proposto a 1799,00 euro anziché 2199 euro, con possibilità di finanziamento a tasso zero. Monta un processore Intel Core i7-8700 3.2 Ghz, 16 GB di RAM DDR4, un HDD da 1 TB, un SSD da 256 GB, una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1070 con 8GB di RAM.

Avete tempo fino alle 23:59 di domani 7 febbraio per approfittare degli sconti Solo per il Weekend di Mediaworld. Potete trovare maggiori informazioni sui prodotti in offerta sul sito ufficiale di MediaWorld.