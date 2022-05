MediaWorld Sconti Solo per il Weekend: disponibili le nuove offerte a tempo limitato

Immancabili come ogni fine settimana sono arrivati i nuovi Sconti Solo per il Weekend di Mediaworld, una promozione valida solamente fino a domani. In mezzo a tanti telefonini, televisori, piccoli e grandi elettrodomestici, ci sono anche una serie di PC da gioco in offerta: scopriamo assieme i prodotti più interessanti,

Questo weekend ci sono tre PC desktop in offerta, con prezzi adatti alle tasche e alle esigenze di ogni PC gamer. Per chi non vuole esagerare ci sono l'ASUS ROG G10CE-5114 da 1299 euro (CPU i5-11400F 2.6 GHz, SSD da 512 GB, 16 GB di RAM e GPU NVIDIA RTX 3060 12 GB) e il suo fratello maggiore ASUS ROG G10CE-5114 da 1499 euro (CPU i7-11700 2.5 GHz, SSD da 512 GB, 16 GB di RAM e GPU NVIDIA RTX 3060 12 GB). A chi non bada a spese è invece dedicato l'Alienware Desktop1306 da 3299 euro (CPU i9-12900 3,2 GHz, SSD da 1 TB, 16 GB di RAM e GPU NVIDIA RTX 3080 16 GB). I giocatori che preferiscono la mobilità possono infine optare per il notebook MSI Katana GF66 da 1599 euro (LCD 15.6", CPU i7-11800 2.3 GHz, SSD da 1 TB, 16 GB di RAM e GPU NVIDIA RTX 3060 6 GB).

Trovate le offerte PC gaming di MediaWorld a questo indirizzo, mentre qui potete consultare la selezione completa degli Sconti Solo per il Weekend. Ricordiamo che avete tempo fino alle 23:59 di domani 29 maggio per approfittarne!