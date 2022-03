MediaWorld Sconti del Weekend: sono iniziate le nuove offerte a tempo limitato

MediaWorld saluta ancora una volta l'arrivo del weekend lanciando una serie di offerte a tempo limitato attive solo ed esclusivamente online. Andiamo alla scoperta della nuova selezione, che include tanti prodotti pensati per i PC Gamer.

Nell'ambito della promozione Red Weekend, è possibile trovare tantissimi monitor da gaming (qui la selezione completa). Tra quelli disponibili citiamo l'MSI Optix G24C4 a 199,99 euro (LED 23.6", Full HD, 144Hz, tempo di risposta 1ms), l'HP X24C a 189,99 euro (LED 23.6", Full HD, tempo di risposta 4ms) e l'MSI Optix G27CQ4 a 329 euro (LED 27", 1440p, 165Hz, tempo di risposta 1ms). Disponibile anche un'ampia scelta di SSD interni per tutti coloro che vogliono espandere la memoria a disposizione (la lista completa è qui). Tra i tanti ci sono il PNY CS2130 M.2 GEN3 500GB a 59,99 euro, il PNY CS3040 M.2 GEN4 500GB a 99,99 euro e l'MSI Spatium M480 1TB a 169,99 euro.

Altri prodotti interessanti per il gaming possono essere trovati nella promozione Solo per il Weekend. Citiamo la scheda madre ASUS ROG STRIX Z590-F GAMIWIFI a 294,99 euro, l'HDD interno Western Digital WDBH2D0040HNC da ben 4TB a 177,99 euro, il monitor Lenovo G34W-10 a 399 euro (WLED 34", 21:9, 3440x1440 pixel, tempo di risposta 1ms) e l'headset MSI Immerse GH30 V2 a 39,99 euro. Consultate l'elenco di tutti i prodotti in offerta a questo indirizzo.

Avete poche ore per approfittare degli sconti Red Weekend e Solo per il Weekend. Entrambe le promozioni sono disponibili solo online sul sito di MediaWorld e rimarranno attive fino alle 23:59 di domani 20 marzo.