MediaWorld Sconti solo per il Weekend: Notebook Gaming per tutte le tasche nei nuovi saldi

Puntualissimo come ogni fine settimana, MediaWorld ha lanciato una nuova tornata degli Sconti Solo per il Weekend, i quali hanno da sempre un occhio di riguardo per i PC gamer e per tutti i giocatori che intendono diventarlo.

Se ad esempio state cercando un buon notebook da gaming per giocare come si deve in mobilità, questo fine settimana ci sono delle offerte adatte a tutte le tasche. Si parte dall'MSI Katana GF66 15,6" (offerto a 1149 euro anziché 1399 euro), equipaggiato con una CPU I7-11800H 2,3 GHz, un SSD da 512 GB, 8 GB di RAM e una GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB, e si arriva fino all'MSI Pulse GL66 15,6" (1799 euro invece di 2299 euro), che invece monta una CPU i7-12700H, un SSD da 1 TB, 16 GB di RAM e un GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB. Nel mezzo ci sono anche altre soluzioni, che vi consigliamo di consultare nel dettaglio dirigendovi alla pagina della promozione sul sito ufficiale di MediaWorld.

Non solo notebook, questa settimana ci sono in offerta anche il potente PC da gaming Alienware Desktop1306 (3499 euro invece di 3670 euro), con una CPU i9-12900KF, un SSD 1 TB, 16 GB di RAM e una RTX 3080 1GB, e altri prodotti come l'headset ASUS TUF H7 a 79,99 euro e il tappetino per mouse ASUS TUF a 11,99 euro. Se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse vi consigliamo di approfittarne quanto prima, dal momento che gli Sconti solo per il Weekend scadono alle 23:59 di domani 24 aprile.