MediaWorld Sconti Solo per il Weekend: le nuove offerte PC Gaming a tempo limitato

Che fine settimana sarebbe senza le Offerte Solo per il Weekend di MediaWorld? Puntuale come sempre, la nota catena ha lanciato una nuova serie di sconti che coinvolgono anche il segmento PC Gaming. Scopriamo assieme le proposte di questi giorni.

A questo giro le offerte sul PC Gaming sono poche, ma buone. Partiamo con l'MSI Katana G66, un notebook da gioco proposto a 1149 euro anziché 1399 euro. Monta uno schermo LCD Full HD da 15,6 pollici, un processore Intel Core i7-11800H da 2.3 GHz, un SSD da 512 GB, 8 GB di RAM e una scheda grafica NVIDIA GeForce 3050 da 4 GB. Per chi è in cerca di un nuovo schermo per il proprio PC desktop c'è invece il monitor Philips 326M6VJRMB, offerto a 549 euro invece di 579,90 euro. Il pannello, grande 31,5 pollici, è dotato di tecnologia LED, risoluzione 4K e un tempo di risposta pari a 4 millisecondi.

Spazio poi a periferiche di input come il mouse ASUS ROG Strix Carry a 54,99 euro al posto di 74,99 euro e al mouse pad ASUS ROG Scabbard a 39,99 euro anziché 49,99 euro. Potete consultare la selezione delle offerte PC Gaming a questo indirizzo, ricordando che hanno una durata molto limitata: avete tempo fino alle 23:59 di domani 19 giugno per approfittarne!