MediaWorld Sconti Solo per il Weekend: nuove offerte valide fino al 1° maggio

Puntuale come ogni fine settimana, MediaWorld è tornato alla carica proponendo una nuova selezione di Sconti Solo per il Weekend, ovvero attivi solo ed esclusivamente fino a domani 1° maggio.

Ancora una volta la catena ha avuto un occhio di riguardo nei confronti dei giocatori PC e di coloro che intendono diventarlo. Spiccano, ad esempio, i notebook gaming in offerta: l'ACER Predator Helios 300 15,6" è offerto a 1899 euro anziché 2099 euro (CPU Intel i7-10750H 2,6 GHz, 16 GB di RAM, SSD da 1 TB e GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB) mentre l'ACER Predator Triton 500 SE 16" a 2599 euro invece di 2799 euro (CPU i7-11800H 2,3 GHz, 16 GB di RAM, SSD 1 TB e GPU GeForce RTX 3080 8 GB).

Per possessori di un PC desktop in cerca di un nuovo monitor c'è l'ACER Nitro QG271BII a 169,99 euro anziché 209,99 euro, un Full HD da 27" con luminosità 300 cd/m² e tempo di risposta 1 ms. Disponibili anche i mouse HP Omen 400 a 25,99 euro e NACON PCGM-500ES a 39,99 euro, l'headset RAZER Kraken TE a 89,99 euro e, infine, la scheda di acquisizione Elgato Game Capture 4k60Pro MK.2 a 199,99 euro. Potete consultare la selezione di offerte gaming a questo indirizzo, ricordate che gli Sconti Solo per il Weekend di MediaWorld terminano alle 23:59 di domani 1° maggio.