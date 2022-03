MediaWorld Sconti Solo per il Weekend: anche NVIDIA 3070 Ti tra le offerte a tempo

Anche questo fine settimana MediaWorld ha rinnovato le sue offerte a tempo limitato della promozione Solo per il Weekend. A beneficiarne maggiormente, considerata la selezione degli sconti, saranno ancora una volta i PC gamer.

Questo weekend non ci sono PC o notebook da gaming in offerta, in compenso MediaWorld ha tagliato il prezzo di periferiche, accessori e componenti. Tra i monitor a prezzo vantaggioso figurano l'HP OMEN 25I a 199 euro (LED 24.5", FULL HD, tempo di risposta 1 ms) e l'ASUS VG278QF a 219,99 euro (LED 27", FULL HD, 1ms), mentre come accessori segnaliamo gli headset Logitech G435 Wireless nero a 51,99 euro e Logitech G435 Wireless bianco a 49,99 euro, e la tastiera Trust GXT881 semi-meccanica a 21,99 euro.

Ai giocatori intenzionati ad aggiornare la propria configurazione di gioco oppure a crearne una nuova di zecca potrebbe risultare interessante lo sconto applicato alla GPU PNY GeForce RTX 3070 Ti 8GB, proposta a 1059 euro anziché 1119 euro e in consegna entro lunedì 21 marzo.

Le offerte Solo per il Weekend di Mediaworld rimarranno attive solo per pochissimo tempo, ossia fino alle 23:59 di domani 13 marzo, dunque vi consigliamo di approfittarne subito se siete interessati. Trovate gli sconti dedicati al mondo PC qui e qui. Già che ci siamo, vi ricordiamo che da MediaWorld ci sono anche le offerte per la Festa del Papà.