MediaWorld Sconti Solo per Il Weekend: le occasioni disponibili a tempo limitato

Puntuale come ogni fise settimana MediaWorld ha rinnovato la sua selezione di Sconti Solo per il Weekend: per la gioia di tutti i PC Gamer, a questo giro ci sono tanti sconti su notebook da gioco e su un'ampia varietà di accessori. Scopriamo assieme i più interessanti.

Sono molteplici i notebook da gaming in offerta. Si spazia dal più economico Lenovo IdeaPad 3 15,6" da 976 euro (CPU Intel i5-11300H 3,1 GHz, SSD 512 GB, 8 GB di RAM e Scheda Grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 GB) all'MSI GP66 Leopard 15,6" da 1799 euro (CPU Intel i7-11800H 2,3 GHz, SSD 1 TB, 16 GB di RAM e Scheda Grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB). Nel mezzo ci sono offerte per tutte le tasche, oltre al PC fisso Lenovo Ideacentre Gaming 5 da 1199 euro (CPU AMD Ryzen 7 5700G 3,8 GHz, SSD 512 GB, 16 GB di RAM e Scheda Grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB).

Tra gli accessori e le periferiche in offerta segnaliamo il monitor AOC CU34G2 da 419 euro, la tastiera Corsair K55 RGB Pro 5Z a 49,99 euro, l'headset Astro A10 a 59,99 euro, la sedia Coolermaster CM Caliber R2 a 235,99 euro e il mouse Corsair M65 Elite RGB a 52,99 euro. Gli sconti PC Gaming non si esauriscono qui, dunque vi consigliamo di consultare le pagine dedicate alla promozione qui e qui per scoprire tutti i prodotti disponibili. Ricordate, però: avete tempo fino alle 23:59 di domani 17 aprile per approfittare dei saldi Solo per il Weekend di MediaWorld!