Mediaworld Sconti Solo per il Weekend: le offerte attive fino a domani 5 dicembre

MediaWorld ha lanciato una nuova tornata dei suoi sconti a tempo limitato validi solo ed esclusivamente il weekend: scopriamo assieme cosa c'è in offerta questo fine settimana.

A questo giro la selezione delle offerte dedicate ai videogiocatori è piuttosto limitata, ma ciò non significa che non possa essere interessante. MediaWorld offre infatti due differenti headset gaming a prezzo scontato: il primo è l'economico Trust GXT 322 Carus, proposto a 19,99 euro invece di 29,99 euro, dotato di archetto regolabile, microfono flessibile, controllo del volume sul padiglione e 2 metri di cavo a treccia in nylon antigroviglio; il secondo è l'MSI Immerse GH50 da 79,90 euro (invece di 89,99 euro), con audio surround 7.1, due driver in Neodimio da 40 mm, una struttura in metallo pieghevole, cavo USB da 2,2 m, microfono rimovibile e luce personalizzabile. A queste cuffie va ad unirsi anche uno sconto su NBA 2K20 in versione PS4, proposto a 16,99 euro anziché 31,99 euro.

Potete consultare le Offerte Solo per il Weekend di Mediaworld dirigendovi a questo indirizzo. Saranno attive fino alle 23:59 di domani 5 dicembre, pertanto sbrigatevi se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse. Già che ci siete, date anche un'occhiata alle proposte degli altri dipartimenti (telefonia, grandi elettrodomestici, home cinema, film, musica e tempo libero).