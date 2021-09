MediaWorld: nuovi Sconti solo per il Weekend su PC Gaming e accessori

Anche questo fine settimana MediaWorld ha lanciato gli sconti Solo per il Weekend su un'ampia varietà di dispositivi tecnologici. Non mancano, tra le tante, neppure una serie di offerte che potrebbero far gola a tutti i PC gamer e a coloro che intendono diventarlo. Scopriamole assieme!

Se state cercando un nuovo PC da gaming di altissimo livello, potete puntare sulla configurazione desktop MSI MEG Infinite X, proposta a 2599 euro anziché 2999 euro. È dotata di un processore Intel Core I7-10700KF 3,8 GHz, un HDD da 1TB, un SSD da 2TB, 16 GB di RAM e una GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC 8 GB. Se invece cercate qualcosa si più economico e abbordabile, c'è il notebook Acer Nitro 5 da 1049 euro (invece di 1349 euro): monta un display LCD Full HD da 15,6", un processore Intel Core i7-10750H 2,6 GHz, un SSD da 1 TB, 16 GB di RAM e una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4 GB.

In sconto ci sono anche il mouse Logitech G203 LightSync Black a 23,99 euro (invece di 39,99 euro) e l'headset Razer BlackShark V2 X a 51,99 euro (al posto di 69,99 euro). Per scoprire la selezione completa dei saldi Solo per il Weekend, che include anche altri notebook da gaming, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di MediaWorld.