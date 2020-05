Mediaworld: sconti solo per il weekend su PC Gaming e monitor

Mediaworld ha lanciato i saldi Solo per il Weekend che rimarranno attivi solo ed esclusivamente questo fine settimana fino alle ore 23:59 di domani domenica 17 maggio. Tra i molti prodotti in offerta ce ne sono anche alcuni dedicati al gaming su PC. Scopriamoli assieme.

Per questo weekend la nota catena ci propone anzitutto il PC da gaming HP OMEN 875-0033nl al prezzo di 1899 euro invece di 1999 euro: sotto al cofano monta un processore Intel Core I7-9700F, un Hard Disk da 1TB, un SSD da 256 GB, 8 GB di RAM, una scheda audio DTS Studio Sound DTS Headphone e una GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 da 8 GB. Disponibili anche tre monitor, come l'incredibile HP OMEN X Emperium 4K 65 pollici con kit soundbar a 2999 euro anziché 4799 euro, l'HP OMEN X 25F a 359 euro invece di 399 euro e l'HP OMEN X 25 a 559 euro invece di 639 euro. Segnaliamo, infine, l'Headset Logitech G635 proposto a 99,99 euro al posto dei canonici 149,99 euro.

Per maggiori dettagli sui prodotti in saldo v'invitiamo a consultare il sito ufficiale di Mediaworld. Prima di salutarvi, ricordiamo nuovamente che avete tempo fino alle ora 23:59 di domani 17 maggio per approfittare degli sconti Solo per il Weekend.