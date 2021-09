MediaWorld: gli sconti Solo per il Weekend su PC da gaming e monitor

Anche questo fine settimana MediaWorld ha lanciato dei saldi a tempo estremamente limitato su un'ampia selezione di prodotti tecnologici, tra i quali figurano anche PC da gaming e monitor. Scopriamo assieme le offerte più interessanti del weekend.

Se volete entrare nel mondo del PC gaming, allora potete scegliere tra una discreta selezione di prodotti per tutte le tasche. L'ACER N50-61 costa 799 euro (invece di 979 euro) e monta un processore Intel Core i5-10400F, un SSD da 512 GB, 16 GB di RAM e una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB dedicata. L'MSI MAG Infinite S viene offerto a 999 euro (invece di 1199 euro) con un processore Intel Core I5-10400F, un HDD da 1000 GB, un SSD da 512 GB, 16 GB di RAM e una NVIDIA MSI GeForce GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC 4 GB. Salendo di livello, si arriva fino all'MSI Infinite X Plus da 1899 euro (anziché 2699 euro), che monta sotto al cofano un processore Intel Core I7-9700K, un hard disk da 2 TB, un SSD da 512 GB, 16 GB di RAM e una GPU NVIDIA RTX 2080 Ventus 8 GB.

Vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di MediaWorld per scoprire la selezione completa dei PC da gaming in offerta. Tra i prodotti in sconto figurano anche i monitor Xiaomi Mi Curved LED 34" da 459 euro (invece di 499 euro), Samsung Odyssey G5 LED 27" a 289,99 euro (al posto di 319 euro) e l'ACER Predator X25 LCD 24,5" a 759 euro (anziché 849 euro). Avete tempo fino alle 23:59 di domani domenica 26 settembre per approfittarne!