MediaWorld Sconti del Weekend: PC e Notebook gaming per tutte le tasche con le offerte

Immancabili come ogni fine settimana sono tornati gli Sconti Solo per il Weekend di MediaWorld, che rimarranno attivi fino a domani. Anche stavolta c'è un'ampia selezione di offerte pensate per tutti i PC gamer e per coloro che intendono diventarlo.

La promozione presenta una discreta varietà di PC e Notebook da gaming in offerta adatti per tutte le tasche e le esigenze. Per quanto riguarda i computer portatili, ad esempio, si spazia dal Lenovo IdeaPad Gaming 3 da 877 euro (CPU Intel Core i5-11300H 3,1 GHz, SSD 512 GB, 8 GB di RAM, Display 15,6'' LCD Full HD e GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 GB) fino all'Acer Predator Helios 300 a 1699 euro (CPU Intel Core I7-10750H 2.6 GHz, SSD da 1 TB, 16 GB di RAM, Display 15.6'' LCD Full HD e GPU NVIDIA GeForce RTX 307 8 GB). In ambito desktop ci sono il possente MSI MEG AEGIS TI5 da 3299 euro (CPU I7-11700K 3.6 GHz, SSD da 2 TB, 64 GB di RAM e GPU NVIDIA RTX 3080 8 GB) e gli ASUS G10CE nei modelli da 1299 euro e 1599 euro, i quali condividono l'SSD da 512GB, i 16 GB di RAM e la GPU RTX 3060 12 GB, e differiscono per il processore: il più economico ha un i5-11400F 2.6 GHz, mentre il più costoso monta un I7-11700 2.5 GHz.

Trovate la lista completa dei prodotti in offerta, tra i quali sono compresi anche monitor, volanti ed headset, a questo indirizzo. Gli Sconti Solo per il Weekend di MediaWorld saranno attivi fino alle 23:59 di domani 22 maggio, dunque se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.