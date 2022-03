MediaWorld Sconti Solo per il Weekend: tante nuove offerte disponibili per poco tempo

Anche questo fine settimana si è rinnovata la promozione Solo per il Weekend di MediaWorld, che offre tantissime offerte su un ampio spettro di prodotti attive per pochissimo tempo. Non mancano all'appello neppure stavolta tanti sconti indirizzati ai PC gamer e a tutti coloro che intendono diventarlo.

I videogiocatori interessati all'acquisto di un notebook da gaming per divertirsi in mobilità troveranno una selezione per tutte le tasche. Si spazia dall'ASUS G513IC a 1199 euro (GPU AMD Ryzen 7, GPU RTX 3050 4GB, SSD da 512 GB, 16 GB di RAM, schermo LED Full HD da 15,6") al ben più costoso e performante MSI Vector GP66 da 2799 euro (CPU Intel i7-12700H, GPU RTX 3080 8GB, SSD da 1TB, 32 GB di RAM e schermo LCD Full HD da 15,6").

Ancora più ampia la selezione dei monitor da gaming. C'è davvero l'imbarazzo della scelta: dall'MSI Optiz G24C4 a 199,99 euro all'LG 24GN600 a 189,99 euro, passando per il Samsung Odyssey G7 a 599 euro e l'AOC 24G2U a 199,99 euro. Il numero dei prodotti in offerta è molto ampio, e include anche tastiere, headset e tappetini, dunque vi invitiamo a recarvi sul sito ufficiale di MediaWorld per consultare la lunga lista degli sconti. Vi salutiamo ricordandovi che la promozione Solo per il Weekend rimarrà attiva fino alle 23:59 di domani domenica 6 marzo, dunque se adocchiate qualcosa di vostro interesse approfittatene il prima possibile.