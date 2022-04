Mediaworld Sconto Subito Online: come ottenere fino a 400 euro di sconto

Mediaworld rinnova la promozione Sconto Subito Online, valida solamente sul sito fino al 10 aprile e che vi permetterà di ottenere uno sconto immediato fino a 400 euro semplicemente acquistando determinati prodotti, in base a quattro diverse fasce di prezzo.

Fino alle 10:00 del 10 aprile potete ottenere uno sconto immediato sul carrello in base al totale della spesa, secondo questo schema:

Sconto 50 euro su una spesa di almeno 500 euro

Sconto 100 euro spendendo almeno 750 euro

Sconto 200 euro con una spesa di almeno 1.000 euro

Sconto 400 euro spendendo almeno 2.000 euro

Sconto Subito è valido solo online sul sito di Mediaworld su tutti i prodotti in vendita ad esclusione degli articoli collegati alle promozioni Promo solo Online Solo per oggi e Solo per il weekend, Speciale Extra Sconti Ricondizionati e Samsung Weekend 9-10 Aprile. Sono esclusi anche tutti i prodotti che partecipano alle promozioni Megasconti, Speciale Jet Be-spoke, Speciale Accessori IT/Game e LG Days. Tutte le console. Prodotti a marchio Smeg, Miele e Liebherr e tutti i prodotti da incasso Samsung. Tutti i prodotti Dyson e gli abbonameni, prevendite e prenotazioni, prodotti editoriali, Gratta & Vinci, polizze, liste nozze e similari, pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld. Sconto Subito non è valido nei negozi Mediaworld ma solo sull'eCommerce online.