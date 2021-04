MediaWorld Sconto Subito: fino a 300€ di sconti in base al totale della spesa

In occasione delle festività pasquali, MediaWorld ha lanciato una nuova promozione chiamata Sconto Subito, che permette di risparmiare immediatamente un bel po' di soldi, in base all'ammontare della spesa effettuata. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

Esclusivamente online da oggi 3 aprile fino a lunedì 5 aprile, grazie alla promozione Sconto Subito potete ottenere uno sconto immediato in base al totale della spesa che effettuate. Più spendete, più lo sconto aumenta:

Sconto di 50 Euro con una spesa di almeno 500 Euro

Sconto di 100 Euro con una spesa di almeno 750 euro

Sconto di 150 Euro con una spesa di almeno 1.000 Euro

Sconto di 300 Euro con una spesa di almeno 2.000 Euro

La promozione, purtroppo, non è disponibile sulle console, sui prodotti già scontati in volantino e nelle promozioni online, e sugli iPad, iMac, Mac Book e Mac Mini, ma può tranquillamente essere applicata sui PC da gaming, monitor, televisori e accessori! Rientrano tra i prodotti ammessi anche i videogiochi, che potete aggiungere al carrello per raggiungere una determinata somma e approfittare di uno sconto maggiore. Vi rimandiamo al sito ufficiale di MediaWorld per maggiori dettagli e per consultare l'enorme catalogo per scegliere i prodotti di vostro interesse.