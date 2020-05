MediaWorld: la selezione di videogiochi e console per la Festa della Mamma

Indecisi sul regalo da fare alla vostra mamma in vista della festività di domenica prossima? MediaWorld prova a venire in vostro soccorso selezionando una serie di videogiochi e console: scopriamo assieme tutti i dettagli.

L'iniziativa è denominata "Fatto apposta per la mamma", e proseguirà fino a domenica 10 maggio, ovvero il giorno della Festa della mamma. La selezione di console comprende PlayStation 4 Pro, proposta a 399,99 euro anziché 409,00 euro, e un'altra serie di dispositivi senza alcuno sconto applicato, tra cui Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e Xbox One S da 1 TB con Forza Horizon 4 e l'espansione LEGO Speed Champions.

Tra i videogiochi si segnalano invece Animal Crossing New Horizons a 56,99 euro, Just Dance 2020 per Nintendo Switch a 39,99 euro, Minecraft per PS4 a 24,99 euro, Pokémon Spada a 56,99 euro, Dragon Ball Z Kakarot per PS4 a 57,99 euro, Luigi's Mansion 3 a 54,99 euro e Yo-Kai Watch 2 Spiritossi per 3DS a 4,99 euro. Se siete interessati alla selezione completa, che include anche prodotti non di natura videoludica, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Mediaworld.