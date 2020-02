Mediaworld Solo per Oggi: offerte e sconti gaming di martedì 4 febbraio

Anche oggi Mediaworld propone una selezione di prodotti (offerte valide solo online) in vendita a prezzo scontato, tra questi rientrano anche alcuni articoli della categoria videogiochi e PC Gaming. Scopriamo insieme gli sconti di martedì 4 febbraio 2020.

Sono tre i prodotti in offerta che è possibile trovare sul sito di Mediaworld (link in calce alla notizia): Notebook Omen by HP 15-DC0024NL, Nintendo Switch PRO Controller e cuffie stereo Xtreme XC16PRO.

Il Notebook Gaming HP è in vendita a 1.499 euro anzichè 1.599 euro con un risparmio di 100 euro sul prezzo di listino. Il PRO Controller per Nintendo Switch costa invece 59.99 euro anzichè 69.99 euro, in questo caso il risparmio è pari a dieci euro. Infine l'headset Xtreme (compatibile con PS4) costa 12.99 euro invece di 16,99 euro.

Tutte le offerte indicate sono valide fino alle 23:59 di oggi esclusivamente online sul sito di Mediaworld e non disponibili nei punti vendita della catena. Ricordiamo che fino al 12 febbraio sono attivi anche gli XDays di Mediaworld con tanti sconti extra e spese di spedizione gratuite su alcuni articoli selezionati.



