Mediaworld sospende la vendita di PS5 Digital, drop rimandato a data da definire

Nella giornata di ieri la catena Mediaworld aveva preannunciato la messa in vendita per il pomeriggio di PS5 Digital Edition, purtroppo un problema imprevisto ha costretto il sito ad annullare la vendita programmata di PlayStation 5 Digital Edition e a quanto pare i problemi persistono ancora oggi.

Con un post pubblicato sui social nella tarda mattinata di giovedì 26 agosto, Mediaworld conferma che il drop di PlayStation 5 Digital è rimandato a data da destinarsi: "siamo spiacenti ma pur avendo fatto tutto il possibile per risolverli i problemi tecnici persistono. Essendo impossibilitati a procedere a causa di forza maggiore, dobbiamo purtroppo sospendere la vendita di PS5 Digital che verrà spostata a data da definirsi. Nel frattempo vi ricordiamo l’appuntamento con la vendita di PS5 Standard oggi intorno alle ore 15:00."

Confermata invece la vendita di PlayStation 5 Standard Edition in programma per oggi, giovedì 26 agosto alle 15:00 sul sito games.mediaworld.it, esclusivamente online. Il consiglio è quello di collegarvi in anticipo per cercare di guadagnare posizioni nella coda virtuale, ricordatevi anche di tenere sottomano gli estremi della vostra carta di credito/debito o dell'account PayPal dal momento che questi sono gli unici due metodi di pagamento accettati dal sito di Mediaworld per l'acquisto di PlayStation 5.