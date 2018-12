MediaWorld, sottocosto di Natale: offerte su giochi, console e accessori

In vista delle festività, MediaWorld ha lanciato il nuovo volantino Sottocosto di Natale, ricco di offerte su videogiochi, console e accessori valide fino al 23 dicembre.

I titoli in offerta sono innumerevoli e sono suddivisi per fascia di prezzo. A soli 9,95 euro è possibile acquistare numerosi giochi per PlayStation VR, tra i quali figurano Astro Bot: Rescue Mission, The Inpatient, Driveclub VR, Firewall Zero Hour e Bravo Team. Le esclusive Sony della collana PlayStation Hits come The Last of Us Remastered, Bloodborne, Uncharted 4 e Ratchet & Clank sono in vendita a 14,95 euro. Final Fantasy XV, Detroit Become Human e Gran Turismo Sport sono proposti a 19,99 euro, mentre MotoGP 2018 e God of War a 29,95 euro.

Titoli molto recenti come Marvel's Spider-Man, Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V e SoulCalibur 6 sono acquistabili a 39,95 euro. Fallout 76 è invece in offerta speciale a 34,95 euro. Degno di nota anche il bundle Dualshock 4 + FIFA 19, proposto a 89,90 euro.

Sul versante console, si segnala PlayStation 4 da 1TB + secondo Dualshock 4 + Marvel's Spiderman a 299 euro e Xbox One S 1 TB + Forza Horizon 4 a 199 euro. PlayStation VR Mega Pack è scontato a 189 euro, mentre Nintendo Switch a 279 euro.

Queste descritte sono solamente alcune delle offerte presenti nel volantino, che sarà attivo fino al 23 dicembre online e nei punti vendita della catena. Per tutte le altre, vi consigliamo di consultare questo indirizzo