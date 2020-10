Mediaworld sottocosto: le nuove offerte su PS4, Nintendo Switch e PC Gaming

Mediaworld lancia le nuove offerte sottocosto fino all'11 ottobre, con la possibilità di acquistare online e ritirare gratuitamente in negozio. Tra i prodotti in promozione anche PlayStation 4, Nintendo Switch, PC Gaming, videogiochi e accessori.

Tra i tanti segnaliamo il Monitor Gaming Curvo MSI OPTIX G27C4 a 229.99 euro, il notebook HP Pavilion Gaming 15-DK0061NL a 699 euro, PlayStation 4 PRO 1 TB (Chassis Gamma) a 349.99 euro, Nintendo Switch con Joy-Con Grigi e Super Mario 3D All-Stars a 339.99 euro e Nintendo Switch con Joy-Con Rosso e Blu Neon con Super Mario 3D All-Stars a 389,98 euro. E ancora, The Last of Us Parte 2 per PlayStation 4 a 49.99 euro, Controller DualShock 4 V2 colore Jet Black a 39.99 euro e Monitor MSI Optix G27C5 a 229,99 euro.

Una buona occasione per fare acquisti risparmiando, avete tempo fino all'11 ottobre per approfittare delle offerte sottocosto Mediaworld online e in negozio, valide fino ad esaurimento delle scorte disponibili nei singoli punti vendita e sull'eCommerce.

