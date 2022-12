MediaWorld Sottocosto: Xbox Series S e Nintendo Switch scontate in tempo per Natale

Le festività sono dietro l'angolo e MediaWorld ha lanciato il nuovo Volantino Sottocosto con tante offerte e spunti per i regali di Natale. Tra i tanti prodotti tecnologici in sconto figurano immancabilmente anche alcune console, in questo caso Nintendo Switch e Xbox Series S, entrambe proposte ad un prezzo allettante.

Partiamo da Nintendo Switch, che può essere acquistata a 269 euro, con uno sconto del 10% rispetto al prezzo di listino che ammonta a 299 euro. La promozione interessa entrambe le colorazioni, dunque sia la variante grigia sia quella blu/rosso neon.

Xbox Series S, invece, è scontata a 249,99 euro, dunque con un taglio di ben 50 euro (-16,66%) sul prezzo consigliato di 299 euro. Qui, le cose, cominciano a farsi molto interessanti, dal momento che la piccolina di casa Microsoft, nonostante il form factor ridotto, l'assenza del lettore di dischi e una memoria SSD di 512 GB, è a tutti gli effetti una console di nuova generazione capace di far girare tutti i giochi presenti anche su Xbox Series X.

Gli sconti del Volantino Sottocosto di MediaWorld rimarranno attivi fino al 18 dicembre, ma sono chiaramente soggetti ad esaurimento scorte. Se i prezzi hanno solleticato il vostro interesse, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile a questo indirizzo. MediaWorld assicura la consegna in tempo per il giorno di Natale per tutti i prodotti ordinati entro le ore 13:00 del 19 dicembre, dunque quelli del volantino Sottocosto rientrano tranquillamente nelle tempistiche.