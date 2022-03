Mediaworld: supersconti di primavera nel nuovo volantino di fine marzo

Mediaworld lancia i supersconti di primavera per celebrare l'arrivo della nuova stagione, il volantino di fine marzo presenta una serie di offerte su tantissimi prodotti, tra cui videogiochi, PC Gaming e accessori.

Iniziamo con il notebook gaming HP Notebook Victus 16-D0018NL, I5-11400H, 16,1'', 16GB, 512GB, RTX3050 4GB dedicata a 959.20 euro, da segnalare anche il portatile ACER Nitro 5 AN515-57-7655, 15,6'', I7-11800H, 16GB, 1024GB, Nero a 1.444.15 euro e il PC Desktop HP PAVILION TG01-2123NL a 1.169,10 euro.

Si continua con MSI INFINITE S3 11TC-075IT a 1.599.20 euro, MSI KATANA GF66 12UE-040IT, 15,6'', 12700H, 16GB, 512GB, Nero a 1.614.15 euro e segnaliamo anche la Sedia Gaming OMEN BY HP CITADEL a 287.99 euro. In sconto anche la tastiera LOGITECH G213 a 39.99 euro invece di 79,99 euro.

Sconti anche sui videogiochi con GTA V Premium Edition PS4 a 23.25 euro e NBA 2K22 (sempre per PS4) a 34.99 euro, mentre Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition PS4 costa 36,60 euro. La lista delle offerte di primavera Mediaworld include anche monitor, tastiere, mouse, controller, monitor e tanti altri prodotti per l'intrattenimento, in sconto fino al prossimo 31 marzo online e nei negozi, a seconda delle disponibilità dei singoli punti vendita e fino ad esaurimento scorte.